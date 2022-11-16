Оккупанты начали передвигаться из Скадовска и Геническа в направлении Крыма, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска начали перемещение из Скадовска и Генического в сторону полуострова Крым
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"
"На левом берегу Днепра Вооруженные силы Украины устанавливают плотный огневой контроль над логистическими путями и пунктами базирования оккупантов. Противник под влиянием этого огневого контроля передвигается на удаление от левого берега Днепра", - рассказала Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" также отметила, что противник заминировал подступы из воды на левом берегу Днепра
"Хочу напомнить, что у нас была предварительная информация о том, что противник заминировал линию фронта на левом берегу Днепра. То есть подступы из воды на левый берег заминированы. Также враг начал передвигаться в направлении Крыма из Геническа и Скадовска", - добавила она.
- В ОК "Юг" рассказали, что 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники.
- В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов.
- Украинские защитники 14 ноября за один час уничтожили два вражеских беспилотника. В тот же день Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.
- А 15 ноября подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект захватчиков.
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