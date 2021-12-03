Оккупанты начали новый период боевой подготовки в ОРДЛО, - разведка
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что с 1 декабря в Вооруженных силах РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начался новый период оперативной и боевой подготовки
Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.
"В рамках указанного оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов к высшим степеням боевой готовности", - говорится в сообщении.
Разведка сообщает, что на отдельных направлениях Россия ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил.
По данным ГУР Минобороны, выполнение мер недели боевой готовности и ротацию в оперативной группировке российских оккупационных войск контролируют представители штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.
1-й армейский корпус - объединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется российскими офицерами и генералами. 2-й армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.
- Напомним, по состоянию на начало ноября 2021 года у границы Украины и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тыс. человек.
- 23 ноября 2021 года ГУР сообщило, что Россия начала масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций в ОРДЛО.
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