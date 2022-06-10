Об этом сообщили в обеденном отчете ОК "Юг".

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области оккупационные войска и их прихвостни из коллаборантской власти начали новую волну подготовительных мероприятий к референдуму о присоединении к России.

На линии столкновения российский противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, укрепляет позиции, подтягивает вооружение и минирует территорию. В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог и мостов.

Ситуация в Николаевской области

Продолжались обстрелы Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Широковская и Ингульская громады подверглись обстрелам преимущественно по сельскохозяйственным угодьям вне населенных пунктов.

Потери России на Юге Украины

В течение ночи нашими подразделениями в ходе боевых действий уничтожены 20 оккупантов, гаубица "Мста-Б" и три БТРа

Обращение к украинцам

"Силы обороны продолжают меры обеспечения безопасности и боевой подготовки. Следовательно, сохраняйте спокойствие и выдержку, соблюдайте меры безопасности, не доверяйте вражеской пропаганде, будьте бдительны и не давайте шансу коллаборантам воплотить диверсионные замыслы. Вместе победим, потому что мы едины и непоколебимы", - пишут в "Юге".

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