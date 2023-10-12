Оккупанты начали готовиться к обороне Мариуполя, - движение "Атеш"

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Указано, что агенты движения заметили, что оккупанты перевозят по городу укрепление "зубы дракона". Их перекидывают на строительство новых оборонных линий к северо-западу от Мариуполя.

"Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что торопливо строят все новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут - оборона оккупантов будет прорвана!" - подчеркнули в движении.