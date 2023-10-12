Оккупанты начали готовиться к обороне Мариуполя, - движение "Атеш"
Партизаны движения "Атеш" зафиксировали, что российская армия начала подготовку к обороне временно оккупированного Мариуполя
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Указано, что агенты движения заметили, что оккупанты перевозят по городу укрепление "зубы дракона". Их перекидывают на строительство новых оборонных линий к северо-западу от Мариуполя.
"Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что торопливо строят все новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут - оборона оккупантов будет прорвана!" - подчеркнули в движении.
- 9 октября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали прибытие около 5 тысяч российских резервистов с двумя пушками на шевронах. По словам советника мэра города, последний подобный ввод новых резервов фиксировали полгода назад - в апреле.
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