Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.

Силы обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники РФ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Россия за сутки нанесла 6 ракетных и 48 авиационных ударов и совершила 77 обстрелов из РСЗО

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов — по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, совершил 48 авиационных ударов и 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Оккупанты эвакуируют жителей Энергодара в Бердянск и Приморск

Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат лица, имеющие российские паспорта. Причем в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации.

Для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов. Недавно в одном из сел Старобильского района Луганской области захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находится до 70 человек.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальной обороны противника.

На Сиверском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост и Леоновка Черниговской области; Украинское, Ровно, Сопич, Бояро-Лежачи и Волфин Сумской области, а также Лемищино, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Домашнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки. Обстрелял Красное Первое, Митрофановку, Новомлынск, Двухлетнюю, Западную, Синьковку, Песчаное, Вишневое и Стельмаховку Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Наряду с этим, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Веселое, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Обстрелял Бердичи, Авдеевку, Северное, Карловку, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении наступательных действий РФ не фиксировалось. Оккупанты обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Между тем обстрелял, в частности, Бурлацкое, Свободное Поле, Новоселку, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотую Балку, Антоновку и Херсон. Нанес авиаудары по населенным пунктам Веселое и Казацкое Херсонской области.