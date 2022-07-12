Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Сегодня оккупационные власти начали эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища Некрополь. Там, где были похоронены люди с идентификацией нашей властью и нашими медиками. Эксгумацию проводит следственный комитет.

Если есть близкие и родные, им обещают отдельную могилу на Старокрымском кладбище. Однако только после издевательства в морге на Метро и в очереди за гробом. У кого близких нет или они не присутствуют — прямой путь в братскую могилу в Старом Крыму. Без идентификации, без отдельной могилы, без намека на человечность", - подчеркнул Андрющенко.

11 июля Андрющенко сообщил, что Мариуполь после дождя превратился в "Венецию из нечистот", дома могут обрушиться из-за подмыва фундаментов.

10 июля глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный сообщил в эфире Еспресо, что оккупанты заставляют мариупольцев подписывать документы, по которым вина за гибель гражданского населения лежит на Вооруженных силах Украины.

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