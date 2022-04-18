Оккупанты начали действовать более осторожно, но артиллерия ВСУ ежедневно очень профессионально делает "смерть врагам", - боец ТрО Харькова
Боец ТрО Харькова Валентин Дебелый рассказал, что российские оккупанты начали действовать осторожнее, но артиллерия ВСУ вместе со спецназовцами ежедневно успешно уничтожает врага
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
“Мы наблюдаем, что оккупанты стали чуть меньше забрасывать личный состав на убой по всей линии фронта. Россияне начали действовать более осторожно. Также они не везут большие колонны техники, как это было в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее им такая тактика не помогает. Артиллерия ВСУ вместе со спецназовцами ежедневно и очень успешно делает оккупантам "смерть врагам". Осторожность россиян никак им не помогает, - рассказал Дебелый.
Дебелый также подчеркнул, что российских оккупантов в Украине ждет только смерть. Он отметил, что мы обороняемся и защищаем собственную землю, потому у врага нет никаких шансов захватить Украину.
- Напомним, по данным Генштаба ВСУ вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне , противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.
- За 17 апреля на Юге Украины общие потери захватчиков составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники , среди которых: 3 танка, 4 реактивных системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника
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