Оккупанты набирают на Запорожскую АЭС узкоспециализированных специалистов по объявлению, - Энергоатом
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции не хватает персонала. Рашисты ищут узкоспециализированных специалистов по объявлению
Об этом информирует Энергоатом .
На Запорожской АЭС российские оккупанты открыли набор "специалистов", публикуют объявления о вакансиях.
Вероятно, своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, согласившихся сотрудничать с российским АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", очень мало.
Рашисты ищут именно узкоспециальный персонал атомной профессии, в частности операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования.
Эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, ведь без этого их нельзя допускать к крупнейшей атомной электростанции в Европе.
Кроме того, враг ездит по домам атомщиков, которые не согласились на сотрудничество и пытаются заставить их работать на фейковую станцию.
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 января в Киеве провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
- МАГАТЭ началопереговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС еще в сентябре 2022 года.
- Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил , что ситуация в Запорожской области ухудшается, поэтому зону безопасности вокруг временно оккупированной Запорожской атомной электростанции нужно создать как можно скорее.
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