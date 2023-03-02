Об этом сообщил Центр нацсопротивления.

"Оккупационная администрация Запорожской области имеет двухмесячную задолженность по заработной плате перед бюджетниками. Денег не получают учителя, медики, железнодорожники, почтальоны и т.д. Все проблемы власть обещает решить как можно быстрее, но социальный кризис в регионе обостряется", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что экономическая блокада региона выгодна Кремлю.

"Особенно цинично это (задержка зарплат, - ред.) выглядит на фоне блокировки украинских выплат и охоты за гривней. Экономическая блокада региона выгодна Кремлю, чтобы вывезти местных жителей в РФ под предлогом "эвакуации" и завезти россиян", - рассказали в Центре.

Напомним, что с 1 января 2023 года на временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты объявили о запрете обращения гривни.