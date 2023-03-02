Оккупанты на Запорожье задолжали бюджетникам зарплату за 2 месяца, – Центр нацсопротивления
Российские оккупанты, контролирующие часть Запорожской области, задолжали учителям, медикам и другим бюджетникам зарплату за 2 месяца
Об этом сообщил Центр нацсопротивления.
"Оккупационная администрация Запорожской области имеет двухмесячную задолженность по заработной плате перед бюджетниками. Денег не получают учителя, медики, железнодорожники, почтальоны и т.д. Все проблемы власть обещает решить как можно быстрее, но социальный кризис в регионе обостряется", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что экономическая блокада региона выгодна Кремлю.
"Особенно цинично это (задержка зарплат, - ред.) выглядит на фоне блокировки украинских выплат и охоты за гривней. Экономическая блокада региона выгодна Кремлю, чтобы вывезти местных жителей в РФ под предлогом "эвакуации" и завезти россиян", - рассказали в Центре.
Напомним, что с 1 января 2023 года на временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты объявили о запрете обращения гривни.
- Оккупанты вынуждают жителей оккупированных территорий Запорожской области брать паспорта РФ и отказываться от гражданства Украины.
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