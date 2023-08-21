Оккупанты на Запорожье составляют перечень пустых квартир для "гастролеров" и коллаборантов
На временно оккупированных территориях Запорожской области враг ищет пустые квартиры, которые можно заселить российскими гастролерами или коллаборантами
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
На временно оккупированных территориях Запорожской области враг создает список пустых квартир, которые еще не заселили российские гастролеры.
Так, в больших населенных пунктах враг требует от жильцов домов предоставить списки пустых квартир. Также оккупанты обходят квартиры, по которым существует долг за коммунальные услуги, чтобы проверить наличие жильцов.
В то же время оккупанты выдают им фальшивое "право собственности", не имеющее никакой юридической силы. Рашисты пытаются "национализировать" недвижимость украинцев, не согласившихся жить под российскими властями.
- 10 апреля советник городского главы Мариуполя сообщил, что в Мариупольском районе Донецкой области российские захватчики выселяют местных жителей из села ради размещения своих военных.
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