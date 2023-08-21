Оккупанты на Запорожье составляют перечень пустых квартир для "гастролеров" и коллаборантов

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях Запорожской области враг создает список пустых квартир, которые еще не заселили российские гастролеры.

Так, в больших населенных пунктах враг требует от жильцов домов предоставить списки пустых квартир. Также оккупанты обходят квартиры, по которым существует долг за коммунальные услуги, чтобы проверить наличие жильцов.

В то же время оккупанты выдают им фальшивое "право собственности", не имеющее никакой юридической силы. Рашисты пытаются "национализировать" недвижимость украинцев, не согласившихся жить под российскими властями.