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Оккупанты на Запорожье привезли 15 автобусов для эвакуации "народной милиции" и вывоза украинского имущества, - Генштаб

7 мая, 2023 воскресенье
18:53
Война с Россией

В Генштабе рассказали, что в населенный пункт Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации оккупационной администрации и "народной милиции", российские военные массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили

Об этом говорится в вечерней сводке за 7 мая.

Отмечается, что оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

В Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях.

Авиация ВСУ за день нанесла 6 ударов по скоплению врага и ЗРК противника

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 3 склада боеприпасов врага.

Ночью оккупанты массово обстреляли ракетами Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области

Сообщается, что за день противник нанес 8 ракетных ударов, 2 ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее Харьковской области, в результате чего ранены 5 граждан.

Кроме того, 5 российских ракет  Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 – по Херсонщине, обошлось без потерь.

Также враг нанес 22 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и Никополю Днепропетровской области, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены многоэтажное здание, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил 39 атак.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Заречье, Орликовка, Блешня, Зализный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области; Середина-Буда, Ворожба и Искрисковщина Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное и Строевка Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Гряниковки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовке, Новомлынск, Лиман Первый, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, враг обстреливает город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового, Ивановского, Часова Яра и Ступочек. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Острое Донецкой области.
  • На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Новомихайловку, Елизаветовку, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Новоукраинку, Шахтерск и Великую Новоселку Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов. В частности, это Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Антоновка, Зеленовка, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

За день 7 мая оккупанты нанесли 18 ударов по 11 населенным пунктам Донбасса. Повреждено более 30 домов, есть раненые.

оккупированные территории
Марьинка
Запорожская область
Бахмут
потери окуппантов
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