Оккупанты на Запорожье приняли меры для защиты себя от местных жителей, которые сдают их ВСУ
На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики приняли меры по защите себя от местных жителей, сдающих ВСУ позиции врага
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"В Запорожской области оккупанты не доверяют местным жителям, ведь те постоянно сдают их позиции Силам обороны. Да, во временно захваченном Токмаке россияне усилили контроль за такси . В частности, теперь они должны получать пропуска и предъявлять его на каждом блокпоста", - говорится. в сообщении.
Также оккупационная администрация запретила российским военным общаться с местными жителями и брать у них еду.
"Также в городе выключили уличное освещение, чтобы скрыть движение техники", – добавили в ЦНС.
- Ранее сообщалось, что в Донецкой области россияне мобилизовали почти всех водителей маршруток.
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