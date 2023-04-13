Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"В Запорожской области оккупанты не доверяют местным жителям, ведь те постоянно сдают их позиции Силам обороны. Да, во временно захваченном Токмаке россияне усилили контроль за такси . В частности, теперь они должны получать пропуска и предъявлять его на каждом блокпоста", - говорится. в сообщении.

Также оккупационная администрация запретила российским военным общаться с местными жителями и брать у них еду.

"Также в городе выключили уличное освещение, чтобы скрыть движение техники", – добавили в ЦНС.