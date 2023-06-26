Оккупанты на Запорожье обещают жителям деньги за оформление паспортов детям
Российские войска обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированной территории, чтобы склонить родителей брать паспорт для детей в обмен на "социальные выплаты"
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Российско-оккупационные власти продолжают симулировать так называемыми выплатами некоторым жителям временно оккупированных территорий Запорожской области, которые все же получили вражеские паспорта для своих детей. Указанная выплата должна быть якобы 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и соответственно на второго по 775,6 тыс. рублей.
По данным украинского подполья, при оформлении документов для получения такого "сертификата" наблюдаются признаки коррупционной деятельности. То есть представители российских властей выдают псевдодокументы для оформления только определенным лицам, которые являются членами своей семьи или близкими друзьями.
Украинцев просят сообщать информацию об оформлении таких "документов" в чат-бот сопротивления .
- В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок предоставления российского гражданства для жителей всех регионов Украины.
- 27 апреля 2023 года Путин подписал указ , предусматривающий депортацию жителей с оккупированных Россией украинских территорий. В документе указано, что граждане Украины, живущие на оккупированной части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и решившие сохранить украинское гражданство, могут жить на этих территориях до 1 июля 2024 года. После этого они могут быть депортированы.
- 15 июня во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области россияне угрожают принудительным выселением жителям, которые в течение недели не оформят паспорта РФ.
- 18 июня Генштаб сообщил , что в Покровском на Запорожье оккупанты минируют земельные участки местных жителей, которые отказались от российских паспортов и выехали на подконтрольную Украине территорию.
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