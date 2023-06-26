Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Российско-оккупационные власти продолжают симулировать так называемыми выплатами некоторым жителям временно оккупированных территорий Запорожской области, которые все же получили вражеские паспорта для своих детей. Указанная выплата должна быть якобы 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и соответственно на второго по 775,6 тыс. рублей.

По данным украинского подполья, при оформлении документов для получения такого "сертификата" наблюдаются признаки коррупционной деятельности. То есть представители российских властей выдают псевдодокументы для оформления только определенным лицам, которые являются членами своей семьи или близкими друзьями.

Украинцев просят сообщать информацию об оформлении таких "документов" в чат-бот сопротивления .