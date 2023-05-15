Оккупанты на Запорожье имитируют стабильность, но понимают, что ВСУ помешают им провести осенью псевдовыборы, - депутат облсовета Ашурбеков
Россияне на оккупированном Запорожье понимают, что осенью ВСУ придут освободить территорию и помешают провести псевдовыборы, однако продолжают имитировать стабильность для руководства
Такое мнение высказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире "Еспресо".
Он отметил, что захватчики несколько дней назад передумали делать паспортизацию на временно оккупированной территории, о выборах они даже не говорили. Однако для руководства и внутреннего потребителя они пытаются имитировать стабильность.
"Но даже сами они понимают, что ничего осенью не произойдет, и осенью там, скорее всего, будут Вооруженные Силы Украины, и в целом территория присоединится к Украине. Но опять же перед своим руководством, перед внутренним российским потребителем они пытаются продолжать имитировать эту деятельность, и вроде бы здесь все стабильно", - сказал Ашурбеков.
Также депутат сравнил эти псевдовыборы с состоявшимся в прошлом году так называемым референдумом. Тогда даже оккупанты признали, что в "референдуме" приняло участие около 1% всего населения ТОТ.
"Им безразлично, что это будет иметь какие-то хотя бы цивилизованные признаки легитимности. Им просто как факт нужно что-то сделать, что они назовут выборами или референдумом. И пропаганда уже так действует на российской территории, что люди, скажем так, съедят эту информацию", - подчеркнул он.
Однако Ашурбеков отметил, что ни для ВСУ, ни для украинского и международного сообщества эти псевдовыборы и псевдореферендум не обладают никакой легитимностью. По его мнению, это картинка для российского потребителя.
- 15 мая стало известно, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находятся около 152 тысяч российских военных, они готовятся к обороне.
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