Об этом рассказал в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко .

"В нашем понимании демилитаризация и в понимании цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход российских военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и, соответственно, создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян сейчас звучит то, что они хотят вооруженные силы заменить Росгвардией. И это точно не то, о чем мы говорим", – сказал Галущенко.

По его словам, представители Росатома, незаконно находящиеся на этой станции, должны уйти с военными и дать возможность украинскому персоналу безопасно выполнять свою работу.

"Вот обязательные условия. И если мы сможем достичь соглашения на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но эта риторика, которая идет из Кремля, направлена в другую сторону", - добавил министр энергетики.

6 декабря в Росатоме заявили , что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

Оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.

14 декабря российские оккупанты назначили новым "руководителем администрации" временно захваченного Энергодара Запорожской области работника Росатома.

26 декабря глава Офиса президента подчеркнул , что в Украине одной из главных задач является введение санкций против Росатома.

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