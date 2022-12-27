Оккупанты на ЗАЭС планируют заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию", - Галущенко
Министр энергетики Украины заявил, что Россия на Запорожской АЭС планирует заменить военных Росгвардией, выдав эту ротацию за "демилитаризацию"
Об этом рассказал в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко .
"В нашем понимании демилитаризация и в понимании цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход российских военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и, соответственно, создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян сейчас звучит то, что они хотят вооруженные силы заменить Росгвардией. И это точно не то, о чем мы говорим", – сказал Галущенко.
По его словам, представители Росатома, незаконно находящиеся на этой станции, должны уйти с военными и дать возможность украинскому персоналу безопасно выполнять свою работу.
"Вот обязательные условия. И если мы сможем достичь соглашения на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но эта риторика, которая идет из Кремля, направлена в другую сторону", - добавил министр энергетики.
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