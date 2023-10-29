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Оккупанты на ЗАЭС перенастроили системы подачи электроэнергии, - депутат Запорожского облсовета Лишенко

29 октября, 2023 воскресенье
09:42
Война с Россией

Депутат Запорожского областного совета, волонтер Сергей Лишенко сообщил, что оккупантам удалось перенастроить системы подачи электроэнергии

Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.

Оккупанты привлекли специалистов по российским АЭС и пытаются возобновить производство электроэнергии, отметил депутат.

"По предварительной информации, оккупантам удалось немного перенастроить системы подачи электроэнергии. Насколько им это удалось будет видно чуть позже. Но они собираются за счет производимой электроэнергии обеспечивать Крым, оккупированную территорию Украины. Возможно, даже в РФ что-нибудь достанется", - сообщил Лишенко.

По его словам, все зависит от того, сколь качественных специалистов они привезли на ЗАЭС.

"Специалисты АЭС, с которыми я общался, говорят, если они не устранят те зарубежники, которые были встроены при строительстве, то в результате ненадлежащего собрания им не удастся его запустить и последствий не должно быть", - добавил волонтер.

  • Российские оккупанты 24 июля перевели четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "горячий останов", что является нарушением международного ядерного законодательства.

  • 25 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало на окраине площадки Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.

  • 29 июля в МАГАТЭ сообщили, что после того, как четвертый энергоблок на оккупированной Запорожской АЭС перевели в горячую остановку, был охлажден пятый энергоблок.

  • Эксперты МАГАТЭ 4 августа заявили , что не заметили мин или взрывчатки на крышах двух реакторных зданий ЗАЭС. К другим они не получили доступ.

  • 9 сентября МАГАТЭ допустило усиление военной активности в районе Запорожской атомной электростанции из-за многочисленных взрывов в течение последней недели.

  • Накануне, 28 сентября, стало известно, что Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на 2023-2025 годы. Это один из двух руководящих органов МАГАТЭ.

  • Экологическая организация Greenpeace обнародовала выводы, где утверждает: международные регулирующие органы не в состоянии эффективно присматривать за безопасностью на ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Это создает угрозу потенциально опасной ядерной ситуации на станции.

  • В конце сентября на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран одобрили резолюцию, инициированную Канадой, Финляндией и Коста-Рикой, относительно немедленного возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.

  • 28 октября и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков. в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты перевели в горячее состояние 4 и 5 энергоблока на Запорожской АЭС.

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російська армія
Енергия
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Запорожская АЕС
атомная энергетика
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