Оккупанты на ЗАЭС перенастроили системы подачи электроэнергии, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
Депутат Запорожского областного совета, волонтер Сергей Лишенко сообщил, что оккупантам удалось перенастроить системы подачи электроэнергии
Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.
Оккупанты привлекли специалистов по российским АЭС и пытаются возобновить производство электроэнергии, отметил депутат.
"По предварительной информации, оккупантам удалось немного перенастроить системы подачи электроэнергии. Насколько им это удалось будет видно чуть позже. Но они собираются за счет производимой электроэнергии обеспечивать Крым, оккупированную территорию Украины. Возможно, даже в РФ что-нибудь достанется", - сообщил Лишенко.
По его словам, все зависит от того, сколь качественных специалистов они привезли на ЗАЭС.
"Специалисты АЭС, с которыми я общался, говорят, если они не устранят те зарубежники, которые были встроены при строительстве, то в результате ненадлежащего собрания им не удастся его запустить и последствий не должно быть", - добавил волонтер.
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