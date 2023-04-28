Оккупанты на юге увеличили количество патрулей из страха украинского контрнаступления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Да, оккупанты ожидают вероятного "контрнаступления" в регионе и потому усилили патрулирование для выявления членов украинского подполья. Местных жителей проверяют выборочно, в частности могут проверять телефоны или наличие российского паспорта. Однако эти проверки бесполезны, когда большинство населения воспринимает тебя как врага", - пишут в ЦНС.

В Центре подчеркивают, что в последние дни в регионе произошло несколько успешных поражений военных объектов РФ, а партизаны продолжают ликвидировать врагов.