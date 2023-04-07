Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Там напомнили, что в конце марта президент РФ Владимир Путин выразил недовольство темпами паспортизации на временно оккупированных территориях.

"Враг наращивает темпы принудительной паспортизации и прибегает к насилию над теми, кто отказывается брать вражескую макулатуру... Оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы" по паспортизации. По факту эти группы ездят по домам местного населения и агитируют жителей получать паспорт" , – рассказали в ЦНС.

Там отметили, что члены этих групп прибегают к угрозам и применению физической силы.