Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Российские оккупационные войска пытаются намеренно обострять общественное напряжение в отдельных районах на временно оккупированной территории Украины с целью побуждать местное население уехать в РФ", - пишет Маляр.

Сообщается, что количество случаев, когда военнослужащие российских оккупационных войск ведут себя грубо и пренебрежительно по отношению к местному населению, возросло.

"Для собственного обогащения оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию РФ", - уточняет замминистра.

Во время пересечения блокпостов, переселенцы столкнулись с угрозами со стороны российских военнослужащих, которые под разными предлогами требовали от них деньги и материальные ценности.