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Оккупанты на ВОТ побуждают украинцев выезжать в РФ, а на блокпостах отбирают у них деньги и ценности, - Маляр

7 августа, 2023 понедельник
16:34
Война с Россией

По сообщениям, российские оккупационные войска пытаются использовать вынужденное переселение граждан Украины на территорию РФ для личного обогащения

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Российские оккупационные войска пытаются намеренно обострять общественное напряжение в отдельных районах на временно оккупированной территории Украины с целью побуждать местное население уехать в РФ", - пишет Маляр.

Сообщается, что количество случаев, когда военнослужащие российских оккупационных войск ведут себя грубо и пренебрежительно по отношению к местному населению, возросло.

"Для собственного обогащения оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию РФ", - уточняет замминистра.

Во время пересечения блокпостов, переселенцы столкнулись с угрозами со стороны российских военнослужащих, которые под разными предлогами требовали от них деньги и материальные ценности.

  • Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что в город захватчики привозят гастролеров из России, а не выпускают из города местных жителей. По словам городского головы, так террористы готовятся к так называемым выборам.
  • Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей старшеклассникам раздают дневники с российским гербом и текстом военной присяги.
  • Генштаб информировал, что в Херсонской области оккупанты на блокпостах досматривают местных жителей, ищут украинские патриотические татуировки.
Россия
російська армія
оккупированные территории
Анна Маляр
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