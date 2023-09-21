Оккупанты на протяжении суток обстреляли окрестности Авдеевки более 200 раз, - глава МВА Барабаш
Враг ежедневно производит обстрелы территории громады. Более 200 обстрелов позиций произошло вокруг города за сутки
Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Еспресо".
"На Авдеевском направлении горячо. Утром более 15 массированных обстрелов произошло по территории громады. Вчера 7 КАБ (управляемые авиабомбы, – ред.) залетело на территорию громады, позавчера 5. Каждый день враг использует авиацию. В среднем от 20 до 30 массированных обстрелов происходит последнее время по городу. Более 200 обстрелов позиций произошло вокруг города за сутки", - рассказал Виталий Барабаш.
По его словам, ко многим обстрелам причастны корректировщики. Спецслужбами постоянно ведется работа по задержанию таких людей.
"Буквально несколько недель назад были задержания. Я не понимаю, когда говорят о мотивации за деньги, 2000 грн это вообще ни о чем. Больше года назад обстреляли школу, где был гуманитарный штаб. Мы вечером завезли гуманитарную помощь для гражданских, планировали утром раздавать. Ночью эта школа сгорела дотла. Позже выяснилось, что наводчиком был местный житель, который жил возле этой школы", - сообщил глава Авдеевской МВА.
- Напомним, 18 сентября оккупанты обстреляли пригород Торецка и Авдеевку: погибли два человека, один получил ранения.
- В Минэнерго сообщали, что в результате обстрелов обесточивались две шахты в Торецке , из-за чего горняки были заблокированы под землей. Шахтеров уже вывели на поверхность.
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