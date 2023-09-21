Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты на протяжении суток обстреляли окрестности Авдеевки более 200 раз, - глава МВА Барабаш
Эксклюзив

Оккупанты на протяжении суток обстреляли окрестности Авдеевки более 200 раз, - глава МВА Барабаш

21 сентября, 2023 четверг
17:26
Война с Россией

Враг ежедневно производит обстрелы территории громады. Более 200 обстрелов позиций произошло вокруг города за сутки

Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Еспресо".

"На Авдеевском направлении горячо. Утром более 15 массированных обстрелов произошло по территории громады. Вчера 7 КАБ (управляемые авиабомбы, – ред.) залетело на территорию громады, позавчера 5. Каждый день враг использует авиацию. В среднем от 20 до 30 массированных обстрелов происходит последнее время по городу. Более 200 обстрелов позиций произошло вокруг города за сутки", - рассказал Виталий Барабаш.

По его словам, ко многим обстрелам причастны корректировщики. Спецслужбами постоянно ведется работа по задержанию таких людей.

"Буквально несколько недель назад были задержания. Я не понимаю, когда говорят о мотивации за деньги, 2000 грн это вообще ни о чем. Больше года назад обстреляли школу, где был гуманитарный штаб. Мы вечером завезли гуманитарную помощь для гражданских, планировали утром раздавать. Ночью эта школа сгорела дотла. Позже выяснилось, что наводчиком был местный житель, который жил возле этой школы", - сообщил глава Авдеевской МВА.

  • Напомним, 18 сентября оккупанты обстреляли пригород Торецка и Авдеевку: погибли два человека, один получил ранения.
  • В Минэнерго сообщали, что в результате обстрелов обесточивались две шахты в Торецке , из-за чего горняки были заблокированы под землей. Шахтеров уже вывели на поверхность.

 
Новости
Украина
военные силы Украины
Донетчина
окупанти
Авдеевка
Военные новости
Читайте также:
ЗСУ
21 сентября, 2023 четверг
Силы обороны продолжают успешно наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - ISW
касетні снаряди, снаряд
19 сентября, 2023 вторник
Подрыв обороноспособности и ставленица Портнова: почему госаудит проблема не Минобороны, а государства
20 сентября, 2023 среда
Из-за кризиса с Польшей у Украины могут быть проблемы на переговорах по вступлению в ЕС, - нардеп Наливайченко
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.63
    Покупка 37.63
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.33
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
21 сентября
19:08
Обзор
Украинский ракетный комплекс "Ольха-М": технические характеристики, применение на войне и преимущества HIMARS
18:50
электроэнергиия
Энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода, - Галущенко
18:42
Россияне обстреляли два района Днепропетровщины из дрона и тяжелой артиллерии
18:40
F-16
В правительстве Бельгии допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году
18:14
"Ваш Василь": документальная драма о Стусе вышла в прокат в Украине
18:04
Чиновник РФ на саммите G-20 в Индии заразился холерой: на карантин отправили всех пропагандистов из делегации, - росСМИ
18:03
Терминалы спутниковой связи, грузовики и тягачи: Украина получила новый пакет помощи от Германии
17:52
Экс-глава МИД Польши Сикорский о конфликте Варшавы и Киева по поводу зерна: "Мне стыдно"
17:39
Давид Арахамия
Рада приняла 99,9% того, что требует ЕС для начала переговоров о вступлении Украины – Арахамия
17:35
Итальянские журналисты посетили Украину: что увидели и о чем написали
17:25
Экипажи завершили обучение: Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122
17:24
Эксклюзив
"Резервы не такие уж мощные": Гуменюк о войсках РФ, страдающих контрбатарейной борьбы
17:17
"Эту награду я посвящаю всем украинцам": Зеленский получил премию Atlantic Council
17:16
РФ в суде ООН по геноциду в Украине представляют адвокаты, защищавшие африканских диктаторов и Иран
16:55
Как привлечь Путина к ответственности: Гаага, Нюрнберг или гибрид?
16:46
Науседа обсудил с Зеленским и Дудой зерновые разногласия
16:45
В Австралии состоится научная конференция о певице Тейлор Свифт
16:37
В Турцию по временному коридору прибыло первое судно с украинским зерном
16:28
Штурм, разведка, боевая поддержка: ВСУ испытывают на передовой беспилотный робот Ironclad
16:22
В результате удара Сил обороны по штабу окупантов в Мелитополе ранены двое российских командиров
16:15
Россияне наносят удары по Херсонщине: есть погибшие и раненые
15:47
Враг распространил фейк о якобы внесении президента Польши в базу украинского "Миротворца" из-за зернового эмбарго
15:45
Временно оккупированный Шахтерск погрязает в мусоре: россияне "мобилизовали" почти всех коммунальщиков
15:35
Эксклюзив
Враг формирует 12 штурмовых рот для пробивания дыр в нашей обороне, - пресс-служба Восточной группировки войск
15:33
Благодаря "Билетам к победе" Укрзализныця собрала более 6 млн грн на авто для разминирования
15:19
Глава МИД Франции о выступлении Лаврова на Совбезе ООН: "Наговорил вранья и ушел"
15:17
Meta представила обновленный логотип Facebook
15:11
Смартфон
Карта Пунктов несокрушимости станет доступной в Дии
15:06
Трасса Бахмут – Горловка находится под огневым контролем ВСУ, - представитель Восточной группировки
15:00
Написание слова "Россия" с маленькой буквы в неофициальных текстах не является ошибкой, - Нацкомиссия
14:58
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:41
"Гвардия наступления" продвинулась в глубь обороны россиян на юге
14:29
"ПВО для Украины – среди топовых вопросов": Зеленский о тематике переговоров в Вашингтоне
14:21
Вышел трейлер новой части "Голодных игр"
14:01
Центр нацсопротивления разработал постер, посвященный уничтожению Черноморского флота РФ
13:55
Появились спутниковые снимки удара ВСУ по командному пункту россиян в Крыму
13:46
Обновлено
СБУ и ВМС Украины нанесли удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму
13:44
В Киеве состоялась премьера документальной ленты "ЕвроДонбасс". Где посмотреть
13:41
Украина получила грант в $1,25 млрд от США
13:39
Обновлено
Среди погибших в Нагорном Карабахе "миротворцев" РФ оказался заместитель командующего подводными силами Северного флота России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV