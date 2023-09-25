Оккупанты на прифронтовой Луганщине запугивают жителей "подвалом" за телефонный разговор, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, жителям прифронтовых городов оккупационные "власти" обещали включить мобильную связь после завершения так называемых первых выборов. Правда, через сколько месяцев или лет – не уточнили.

Кроме того, как отметил председатель ОВА, во временно оккупированном Лисичанске местные жители готовятся ко второй в своей жизни зиме без централизованного отопления. Посреди города вырезают деревья – таким образом производят заготовку дров.