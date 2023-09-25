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Оккупанты на прифронтовой Луганщине запугивают жителей "подвалом" за телефонный разговор, - ОВА

25 сентября, 2023 понедельник
09:00
Война с Россией

На многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, оккупанты развешали предупреждение, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал"

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, жителям прифронтовых городов оккупационные "власти" обещали включить мобильную связь после завершения так называемых первых выборов. Правда, через сколько месяцев или лет – не уточнили.

Кроме того, как отметил председатель ОВА, во временно оккупированном Лисичанске местные жители готовятся ко второй в своей жизни зиме без централизованного отопления. Посреди города вырезают деревья – таким образом производят заготовку дров.

  • Еще в июле в ОВА сообщали , что в Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
  • Впоследствии стало известно , что оккупационные власти на Луганщине отказались включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях – якобы по соображениям безопасности.
  • Также сообщалось , что жители временно оккупированного Северодонецка уже более полугода живут без мобильной связи и интернета, отключивших захватчики. Людям приходится ходить в отдаленные деревни, чтобы позвонить.
Общество
Украина
Россия
російська армія
Луганщина
Лисичанск
оккупированные территории
окупанти
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