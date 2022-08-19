Оккупанты на правобережье Днепра в Херсонской области - в огневом мешке, некоторые из них в одиночку переправляются на левый берег, - боец ВСУ Варченко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"На Херсонщине сейчас продолжается позиционная работа ВСУ по окружению и блокировке группировки российских войск, которая находится на правом берегу Днепра. Напомню, там от 15-20 тысяч российских воинов, которые усилены 2,5-3 тысячами единиц различной техники. Эта группировка потеряла с левого берега Днепра последние цепочки возможной поставки оружия, боеприпасов, живой силы и пищевых запасов, соответственно, они находятся в таком огневом мешке и сейчас работа ВСУ заключается, чтобы гарантированно обеспечить их там пребывание, поэтому мы жмем с разных сторон и создаем обстоятельства, которые заставят противника сложить оружие", - прокомментировал боец ВСУ.



Иван Варченко пояснил, что россияне, в районе правого берега Днепра Херсонщины и дальше в части на север к Кривому Рогу, имеют возможность только по одному преодолевать Днепр и переправляться на левый берег в свои основные войска.



"Русские воины уже делают шаги с признаками паники, потому что уже вежливо стучат в дома херсонцев и просят продать челнока, таким образом пытаются обеспечить свою переправку на левый берег", - добавил Варченко.

18 августа ОК "Юг" сообщало, что украинские силы провели наступательные действия с целью деоккупации новых населенных пунктов на Юге

Также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук информировал, украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян в Амвросиевке Донецкой области, Благодатном и Бериславском районе Херсонщины, а также в Белгородской области