Оккупанты на правобережье Днепра в Херсонской области - в огневом мешке, некоторые из них в одиночку переправляются на левый берег, - боец ВСУ Варченко
Иван Варченко, боец ВСУ, отметил, что украинские силы на Херсонщине с разных сторон давят группировку врага на правом берегу, чтобы заставить противника сложить оружие
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На Херсонщине сейчас продолжается позиционная работа ВСУ по окружению и блокировке группировки российских войск, которая находится на правом берегу Днепра. Напомню, там от 15-20 тысяч российских воинов, которые усилены 2,5-3 тысячами единиц различной техники. Эта группировка потеряла с левого берега Днепра последние цепочки возможной поставки оружия, боеприпасов, живой силы и пищевых запасов, соответственно, они находятся в таком огневом мешке и сейчас работа ВСУ заключается, чтобы гарантированно обеспечить их там пребывание, поэтому мы жмем с разных сторон и создаем обстоятельства, которые заставят противника сложить оружие", - прокомментировал боец ВСУ.
Иван Варченко пояснил, что россияне, в районе правого берега Днепра Херсонщины и дальше в части на север к Кривому Рогу, имеют возможность только по одному преодолевать Днепр и переправляться на левый берег в свои основные войска.
"Русские воины уже делают шаги с признаками паники, потому что уже вежливо стучат в дома херсонцев и просят продать челнока, таким образом пытаются обеспечить свою переправку на левый берег", - добавил Варченко.
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