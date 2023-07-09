Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 июля.

Отмечается, что оккупанты выдали карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия 3 месяца всем работникам многопрофильной больницы Старобельска, не получившим российский паспорт.

"При этом им угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют с временно оккупированной территории с конфискацией жилья", - говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы и техники врага

Также, эти войска уничтожили 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника.

Россияне за день нанесли 27 авиационных ударов и совершили 37 обстрелов из РСЗО

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошли 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных вражеских группировок не выявлено.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов. В частности, это Винторовка, Искрисковщина, Яструбино Сумской области и Уды, Ветеринарное и Вовчанск Харьковской области.

противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов. В частности, это Винторовка, Искрисковщина, Яструбино Сумской области и Уды, Ветеринарное и Вовчанск Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодязного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Дворична, Купянск и Кисловка.

наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодязного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Дворична, Купянск и Кисловка. На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новосадова, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестово, Веселое Донецкой области.

в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новосадова, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестово, Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Пивничное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Хромово и Ивановское Донецкой области.

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Пивничное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Хромово и Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Елизаветовка и Катериновка Донецкой области.

под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Елизаветовка и Катериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Ривнополя и Новоданиловки Запорожской области и Козацкого на Херсонщине. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Темировка, Новодаровка, Червоное, Гуляйполе, Зализнычное, Орехов Запорожской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В воскресенье, 9 июля, в селе Заречное под Мелитополем на базе оккупантов раздался взрыв.