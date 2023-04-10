Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Основной целью противника является заселение представителей российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что в 2014 году в дома и квартиры местных жителей, вынужденных покинуть свое жилье, также заселялись оккупанты и использовали их не только для проживания, но и как огневые точки.