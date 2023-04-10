Оккупанты на Луганщине проводят перепись жилого фонда в поисках пустых квартир
На временно оккупированных территориях Луганщины, в частности в Старобельске, россияне проводят перепись имеющегося жилого фонда для обнаружения покинутых квартир
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Основной целью противника является заселение представителей российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.
В ЦНС напомнили, что в 2014 году в дома и квартиры местных жителей, вынужденных покинуть свое жилье, также заселялись оккупанты и использовали их не только для проживания, но и как огневые точки.
- Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Старобельске в гражданской больнице создан госпиталь для армии РФ.
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