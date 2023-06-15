Оккупанты на Луганщине подтягивают резервы с тылов на передовую, но терпят огромные потери, - начальник Северодонецкого РВА Власенко
Начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил, что в Луганской области происходит активизация боевых действий по всей линии фронта
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Луганщине напряжение растет. Активизация боевых действий происходит практически на всей линии фронта - это Белогоровка, Кременная, Сватово. Оккупанты активно используют артиллерию и авиацию. Наземные операции не столь масштабны, как на Донетчине и Запорожье, но кафиры терпят бешеные потери в потере в потере в ущерб потерям". и боевой технике", - подчеркнул Власенко.
По словам начальника Северодонецкого РВА, есть информация, что захватчики подтягивают резервы с тылов на передовую.
"Начались панические настроения среди гражданских и военных окупантов. Все больше точечно прилетает "хлопок" по тылам и на передовые позиции захватчиков", - добавил Власенко.
- Напомним, к 14 июня враг потерял в Украине 680 военных, 11 бронированных машин и 15 БПЛА. В общей сложности – около 217 330 военных, 3943 танка и 7653 бронированных машин.
- Морпехи ликвидировали 14 июня 47 россиян, уничтожили танк и 3 ББМ.
- В свою очередь Министерство обороны Украины отмечает, что наша армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) ж сообщают , что украинские воины в районе Кременной на Луганщине могли ликвидировать около 100 оккупантов, еще столько же ранили
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