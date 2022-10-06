Оккупанты на Луганщине объявили "эвакуацию" учреждений из Кременной и Сватова
Оккупанты сообщили, что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений из подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово
Об этом сообщают российские СМИ.
Так называемый посол "ЛНР" в России Родион Мельник сообщил, что "в городе (Кременная, - ред.) и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы".
По его словам, сейчас Кременную контролируют оккупанты, а в районе поселков Сиверск и Торское замечены подразделения ВСУ численностью до 10 тысяч человек.
Также "эвакуация" произошла в Сватово, "местные органы власти работают в урезанном виде".
Денис Пушилин, которого россияне назначили "временно исполняющим обязанности" главы оккупированной Донетчины, в свою очередь, сообщил, что их военные выстраивают линию обороны в районе города Кременная.
По его данным, украинские Вооруженные силы хотят перерезать дорогу Кременная - Сватово, но оккупанты пока сопротивляются.
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