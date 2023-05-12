Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Погомий отметила, что в случае отказа получить российский паспорт, оккупанты вывозят и пытают местных жителей.

"Есть случаи, когда оккупанты встречают на улице людей, спрашивают паспорт, и если видят, что это паспорт украинский, то просто рвут или вырывают страницу с пропиской. Они продолжают ходить по домам и заставляют брать паспорта — либо берешь, либо будут вывозить и пытать. Они будут угнетать наших людей на левом берегу до конца, пока его не освободят", - говорит депутат.