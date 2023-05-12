Оккупанты на левом берегу Херсонщины уничтожают украинские паспорта у населения, — депутат горсовета Погомий
Депутат горсовета Оксана Погомий рассказала, что оккупанты на левом берегу Херсонщины уничтожают украинские паспорта у населения, таким образом пытаясь заставить получить паспорт РФ
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Погомий отметила, что в случае отказа получить российский паспорт, оккупанты вывозят и пытают местных жителей.
"Есть случаи, когда оккупанты встречают на улице людей, спрашивают паспорт, и если видят, что это паспорт украинский, то просто рвут или вырывают страницу с пропиской. Они продолжают ходить по домам и заставляют брать паспорта — либо берешь, либо будут вывозить и пытать. Они будут угнетать наших людей на левом берегу до конца, пока его не освободят", - говорит депутат.
- 12 мая российская оккупационная армия обстреляла Херсон и населённые пункты области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
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