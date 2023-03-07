Об этом говорится в строительстве Генштаба за 7 марта.

"В населенном пункте Стрелково Генического района временно занятой территории Херсонской области в местных заведениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной так называемой власти заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также вражескую историю и литературу. Во время переменок детей заставляют учить и петь российский гимн", - говорится в сообщении.

ВСУ поразили российский зенитно-ракетный комплекс ПВО "Бук М1-2"

Авиация ВСУ за день нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 российский зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1-2" и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Враг за день нанес 19 авиа- и один ракетный удар по территории Украины, а также совершил 5 обстрелов из РСЗО

Генштаб сообщает, что основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Ситуация по направлениям такова:

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области; Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гурьев Козачок, Ветеринарное, Козачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Дворичная и Западное Харьковской области.

оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области; Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гурьев Козачок, Ветеринарное, Козачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Дворичная и Западное Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопопивка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное Донецкой области.

противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопопивка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Василевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дилиевка, Торецк, Зализное и Нью-Йорку Донецкой области.

враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Василевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дилиевка, Торецк, Зализное и Нью-Йорку Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Залтизнычное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь - Днепропетровской, а также Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Херсонской области и Херсон. Всего районы 30 населенных пунктов.

Во вторник, 7 марта, Украина вернула из российского плена 130 воинов, в том числе защитники Мариуполя и военные из районов Бахмута и Соледара.