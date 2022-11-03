Об этом в интервью "Главкому" рассказала глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

Она подтвердила информацию Генштаба о том, что захватчики принудительно выселяют тех жителей, которые остались на временно оккупированных территориях, из их домов. Вокруг "освобожденных" помещений россияне окапываются, строят инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. Также оккупанты заселяются в дома тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию.

"Что самое интересное – они вывозят абсолютно все имущество: чайники, стиральные машинки, телевизоры, то есть все, что есть. И перегружают это потом на левый берег. Даже если в доме живут жильцы, а он красив и красив, их просто выбрасывают и вселяются ", – отметила Луговая.

Глава Херсонской городской военной администрации также добавила, что оккупанты постоянно пьяны. По вечерам они неадекватно реагируют на местных и хаотично стреляют.

"Просто неизвестно, что у них в головах. Оккупанты же не смотрят - мало или старо. Если ты идешь по улице и просто им не понравилось, как ты взглянул, забирают и бросают на подвал", - сказала Лугова.

1 ноября Генштаб сообщил, что кафиры принудительно выселяют жителей временно оккупированной Херсонщины, чтобы заселить в их дома своих солдат.

3 ноября стало известно, что в Херсонской и Запорожской областях россияне приступили к принудительной эвакуации мирного населения.