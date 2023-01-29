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Оккупанты на Херсонщине закрывают медучреждения и вывозят из них оборудование, – Генштаб

29 января, 2023 воскресенье
19:09
война с Россией

В Генштабе рассказали, что из больниц Каховки и Новой Каховки оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области, а сами заведения враг закрывает

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 29 января.

"Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают, вопреки ранее даным обещаниям. Персонал поставили перед фактом - перевод или увольнение", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили две радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.

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Генштаб рассказал, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. По другим направлениям обороняется на ранее занятых рубежах.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах в Беларуси продолжается подготовка подразделений противника, вражеские наступательные группировки не обнаружены.

Вместе с тем, противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Хринивка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино Сумской области и Одноробивка, Червона Зоря, Ветеринарное, Стрилеча, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Тернова, Старица, Верхняя Писаревка, Огирцево и Вовчанск на Харьковщине.

На других направлениях ситуация следующая:

  • На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворичная, Вильшана, Пищаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмахивка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Креминной и Дубровы Луганской области и Тернив и Ямполивки Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спирное, Берестово, Белогоривка, Раздоливка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоривка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.
  • На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времивка и Новополь на Донетчине; Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.
  • На Херсонском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

В воскресенье, 29 января, россияне обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона, в результате чего три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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Херсон
Херсонщина
Убитые русские
потери окуппантов
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