Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"В Херсонской области объявили о "национализации имущества украинских олигархов", то есть местных предпринимателей, отказавшихся работать в РФ", - пишет ведомство.

Сообщается, что рашисты захватили предприятия и требуют "перерегистрации".

Львиная доля бизнесменов покинула регион с начала захвата, а оставшиеся отказываются сотрудничать с врагом.

В то же время российские оккупанты объявили имущество "брошенным" и начали процессы передачи в "управление Фонда госимущества", далее его "приватизируют заново".

В сопротивлении предполагают, что имущество бизнесменов передадут причастным к оккупационной администрации разграбивающим его структурам.

"Все эти решения окупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях", - добавили в ЦНС.