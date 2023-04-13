Оккупанты на Херсонщине захватили имущество предпринимателей, отказавшихся сотрудничать с РФ
На временно оккупированной территории Херсонской области российские войска забирают имущество у бизнесменов, отказавшихся сотрудничать с врагом
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"В Херсонской области объявили о "национализации имущества украинских олигархов", то есть местных предпринимателей, отказавшихся работать в РФ", - пишет ведомство.
Сообщается, что рашисты захватили предприятия и требуют "перерегистрации".
Львиная доля бизнесменов покинула регион с начала захвата, а оставшиеся отказываются сотрудничать с врагом.
В то же время российские оккупанты объявили имущество "брошенным" и начали процессы передачи в "управление Фонда госимущества", далее его "приватизируют заново".
В сопротивлении предполагают, что имущество бизнесменов передадут причастным к оккупационной администрации разграбивающим его структурам.
"Все эти решения окупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях", - добавили в ЦНС.
- Напомним, ранее ЦНС сообщал , что захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Херсонщины и запрещают свободно передвигаться жителям региона.
- Захватчики эвакуируют с временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья только украинцев, получивших российский паспорт.
- Захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Херсона и запрещают свободно передвигаться жителям региона.
- На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики приняли меры по защите себя от местных жителей, сдающих ВСУ позиции врага.
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