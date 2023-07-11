Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 11 июля.

По имеющейся информации, попасть "на подвал" в Геническе стало в разы легче, поскольку местные коллаборанты, желая выслужиться перед РОВ, постоянно клевещут на граждан, проводят безосновательные проверки.

"Также оккупанты угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество", - добавляет Генштаб.

Авиация ВСУ за день нанесла 14 ударов по районам скопления личного состава

Еще три авиаудара пришлись по зенитно-ракетным комплексам врага.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ противника.

Россияне атаковали территорию Украины с 28 дронов

Наша ПВО уничтожила 26 ударных "шахедов" и 2 разведывательных беспилотника типа "Zala". Также, враг нанес 54 авиаудара и совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадала гражданская инфраструктура, ранены люди.

Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Волфино Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Карповичи Черниговской области; Ромашково Сумской области и Стрелка, Ветеринарное и Сотницкий Козачок Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Волфино Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Карповичи Черниговской области; Ромашково Сумской области и Стрелка, Ветеринарное и Сотницкий Козачок Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Дворична, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Дворична, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи и Невельское Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области.

под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Отрадного и Макаровки. Обстрелял населённые пункты Угледар, Благодатное, Большая Новоселка, Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Отрадного и Макаровки. Обстрелял населённые пункты Угледар, Благодатное, Большая Новоселка, Водяное и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Гуляйпольское, Зализнычное, Ольговское Запорожской области; Козацкое, Львовое, Инженерное, Токаревка Херсонской области и город Херсон, а такое Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Во вторник, 11 июля, во временно оккупированных Бердянске и Токмаке в Запорожье прозвучала серия взрывов с детонацией.