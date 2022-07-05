Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Планы оккупантов по Херсонщине постоянно меняются. С начала оккупации у них было немало планов, однако ни один они не смогли реализовать и не смогут. Поскольку херсонцы не позволят оккупантам хозяйничать на нашей земле. Оккупанты уже создали комитет сопротивления и назначали туда коллаборантов, в частности Сальдо, Булюка и Семенчева", – рассказал Хлань.

Депутат также отметил, что коллаборанты не чувствуют себя в безопасности из-за активного партизанского движения в Херсонской области.

"В последние выходные весь Херсон был полностью перекрыт. Вся область была усилена военными Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что оккупанты и коллаборанты не чувствуют себя в безопасности. Они могут рассказывать, что Россия в Херсоне навсегда для того, чтобы друг друга поддерживать и не более, Алексей Ковалев тоже, кстати, был в комитете, но оказался в больнице, его оккупанты назначили аграрным министром. просто не попадет", - добавил он.

3 июля Минобороны Великобритании сообщило, что в оккупированной россиянами Херсонской области развернулось широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление захватчикам.

5 июля стало известно, что в оккупированной Херсонской области был назначен глава Кабинета Министров . Им стал бывший первый вице-премьер правительства Калининградской области 51-летний Сергей Елисеев

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