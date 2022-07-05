Оккупанты на Херсонщине создали правительство из коллаборантам, - советник главы ОВА Хлань
Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что оккупанты создали на Херсонщине правительство, в которое вошли коллаборанты Сальдо, Булюк, Семенчев и Ковалев
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Планы оккупантов по Херсонщине постоянно меняются. С начала оккупации у них было немало планов, однако ни один они не смогли реализовать и не смогут. Поскольку херсонцы не позволят оккупантам хозяйничать на нашей земле. Оккупанты уже создали комитет сопротивления и назначали туда коллаборантов, в частности Сальдо, Булюка и Семенчева", – рассказал Хлань.
Депутат также отметил, что коллаборанты не чувствуют себя в безопасности из-за активного партизанского движения в Херсонской области.
"В последние выходные весь Херсон был полностью перекрыт. Вся область была усилена военными Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что оккупанты и коллаборанты не чувствуют себя в безопасности. Они могут рассказывать, что Россия в Херсоне навсегда для того, чтобы друг друга поддерживать и не более, Алексей Ковалев тоже, кстати, был в комитете, но оказался в больнице, его оккупанты назначили аграрным министром. просто не попадет", - добавил он.
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