Оккупанты на Херсонщине проводят "перепись" населения: в ЦНС объяснили, зачем
На временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные ходят по домам мирных жителей и проводят так называемую перепись населения
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
По данным сопротивления, цель окупантов – проверить гражданское население региона на наличие российского паспорта.
"Соответственно тем, кто еще не оформил документ, - угрожают и заставляют в кратчайшие сроки оформить паспорт", - уточнили в ЦНС.
Там также отметили, что оккупанты таким образом ищут партизан.
- Ранее сообщалось, что оккупанты угрожают лишать родительских прав украинцев , чьи дети не оформят паспорта РФ.
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