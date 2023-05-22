Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным сопротивления, цель окупантов – проверить гражданское население региона на наличие российского паспорта.

"Соответственно тем, кто еще не оформил документ, - угрожают и заставляют в кратчайшие сроки оформить паспорт", - уточнили в ЦНС.

Там также отметили, что оккупанты таким образом ищут партизан.