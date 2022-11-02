Оккупанты на Херсонщине прекратили транспортное сообщение через Днепр

Об этом оккупанты пишут в своем телеграмме.

Запрет распространяется на речные такси, баржи и другие суда, понтонная переправа также не будет работать. "Администрация" заявляет, что разрешение на переправку по Днепру есть у коммунальных служб и компаний, перевозящих продовольствие и медикаменты.

Выехать можно только на левый берег, через "Речной порт" и личными автомобилями на барже.

Оккупанты заявили, что приостановка транспортного сообщения не повлияет на "снабжение продуктов и предметов первой необходимости" в населенные пункты правобережья области.

Генштаб сообщил, что оккупанты автобусами вывозят людей из Большой Лепетихи, что на Херсонщине.

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