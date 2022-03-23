Оккупанты на Херсонщине планируют ввести в обращение рубли, - депутат облсовета

Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в своем Facebook.



По словам депутата, оккупанты будут вынуждать украинцев принимать рубли в магазинах.



"С апреля на Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли. Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и скорее всего выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. "ХНР" все ближе. Но отправим этот "ХНР" за российским кораблем! Призыв игнорировать расчет в рублях. Во-первых, рубли - это никудышная бумага, а главное Херсонщина - это Украина!".

Напомним, 21 марта в Херсоне оккупанты шарами и свето-шумовыми гранатами разогнали митинг, ранены.

В оккупированном Херсоне расстреляли автомобиль помощника эксмера, коллаборанта Сальдо. Водитель убит, пассажирка ранена, - СМИ.

Это вдохновляющий всех нас подвиг - Зеленский о митингах на Херсонщине против вооруженных оккупантов.

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