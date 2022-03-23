Оккупанты на Херсонщине планируют ввести в обращение рубли, - депутат облсовета
В Херсонской области российские оккупанты планируют вводить в валютное обращение рубли
Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в своем Facebook.
По словам депутата, оккупанты будут вынуждать украинцев принимать рубли в магазинах.
"С апреля на Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли. Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и скорее всего выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. "ХНР" все ближе. Но отправим этот "ХНР" за российским кораблем! Призыв игнорировать расчет в рублях. Во-первых, рубли - это никудышная бумага, а главное Херсонщина - это Украина!".
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