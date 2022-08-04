Об этом в эфире Еспресо сказал политолог из Херсона Владимир Молчанов.

"На Херсонщине открылись два российских банка - один формально южноосетинский, а второй - подсанкционный "Промсвязьбанк", основной виновник финансирования российского ОПК. Пооткрывали отделения, работать с клиентами они не умеют, поэтому такое небольшое количество людей, которое пытается открывать счета, создает там очереди. Очереди, потому что нет нормального интернета, они сами создают себе такие проблемы", - отметил он.

По его словам, россияне постоянно что-то обещают.

"Есть опасность - рашистское руководство повышает ставки. Они пытаются подкупить оставшихся разными подачками. Объявили, что будут очень дешевые коммунальные услуги. Их поставляет Украина на самом деле, они их воруют и херсонцам по дешевке продают. В вузах объявили, что будет возможность всем без экзаменов поступить, стипендию будут платить и бесплатные общежития. Учителям-предателям обещают по 70 тыс. рублей зарплату, так же и чиновникам", - сказал Молчанов.

Он добавил, что у оккупантов есть определенный кураж.

"Он дошел до того, что ездят по селам, собирают там полные залы людей, и начинает Стремоусов, который принципиально никогда не говорил по-украински, начинает общаться на нем, говорит: "Мы не против украинского языка. Он будет также, но мы же понимаем, что у нас регион русскоязычный. У нас здесь в селах на суржике говорят, но это тоже русский". То есть они объявили украинский язык на Херсонщине просто "русским суржиком". Убеждают людей, что они россияне, что началась история региона с российского захвата в конце XVIII века", - отметил политолог. .

Молчанов сказал, что россияне ведут разговоры о том, что решать судьбу региона будут только оставшиеся.

"Среди них надо убедить большинство, снять устрашение, поэтому они и перенесут "референдум". Есть определенная надежда, что это даст дополнительное время на то, чтобы освободить Херсонщину. Потому что они, похоже, уже не рискуют его проводить 11 сентября, как надеялись ранее", - подытожил он.