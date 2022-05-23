Оккупанты на Херсонщине изнасиловали девочек 12 и 15 лет, шестимесячного ребенка, а трое малолетних мальчиков умерли в результате полученных травм, – Денисова
Стало известно о новых фактах изнасилований и сексуального насилия в других формах, которые совершают рашисты над жителями оккупированных территорий Херсонской области
Соответствующую информацию обнародовала в телеграмм-канале Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
О том, что творят российские оккупанты, сообщили за последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного жители Александровки Херсонской области. Они дали разрешение на публикацию этой информации.
"Двое девочек, 12 и 15 лет, изнасилованы рашистами. Девочку 6 месяцев, россияне насиловали чайной ложкой. Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.
Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок умер", – написала Людмила Денисова.
Напомним, сексуальное насилие строго-настрого запрещено статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида.
Людмила Денисова призвала заместителя Генсека ООН – Специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследование этих фактов и привлечение к ответственности виновных лиц, а также принять меры по предотвращению совершения сексуального насилия российскими войсками.
К мировому сообществу Омбудсмен обратилась с призывом ввести персональные санкции против политических лидеров, военных командующих России и исполнителей этих страшных преступлений.
- 18 мая только за час из-за пережитого сексуального насилия на горячую линию психологической помощи Омбудсмена обратились 10 человек, из них 8 – изнасилованные несовершеннолетние. Большинство звонков поступало из городов и сел Харьковской области, где ВСУ освободили украинские территории от российских оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.81
Покупка 33.81Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.3Продажа 37.58
- Актуальное
- Важное