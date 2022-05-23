Оккупанты на Херсонщине изнасиловали девочек 12 и 15 лет, шестимесячного ребенка, а трое малолетних мальчиков умерли в результате полученных травм, – Денисова

Соответствующую информацию обнародовала в телеграмм-канале Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

О том, что творят российские оккупанты, сообщили за последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного жители Александровки Херсонской области. Они дали разрешение на публикацию этой информации.

"Двое девочек, 12 и 15 лет, изнасилованы рашистами. Девочку 6 месяцев, россияне насиловали чайной ложкой. Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.

Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок умер", – написала Людмила Денисова.

Напомним, сексуальное насилие строго-настрого запрещено статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида.

Людмила Денисова призвала заместителя Генсека ООН – Специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследование этих фактов и привлечение к ответственности виновных лиц, а также принять меры по предотвращению совершения сексуального насилия российскими войсками.

К мировому сообществу Омбудсмен обратилась с призывом ввести персональные санкции против политических лидеров, военных командующих России и исполнителей этих страшных преступлений.

18 мая только за час из-за пережитого сексуального насилия на горячую линию психологической помощи Омбудсмена обратились 10 человек, из них 8 – изнасилованные несовершеннолетние. Большинство звонков поступало из городов и сел Харьковской области, где ВСУ освободили украинские территории от российских оккупантов.

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