Оккупанты на Харьковщине устанавливают оборудование российского мобильного оператора и вводят расчет рублями, – Минобороны

Об этом сообщило Министерство обороны Телеграмм.



"Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами", – говорится в сообщении.



При этом на оккупированных территориях Харьковской области захватчики устанавливают связь российского мобильного оператора "МегаФон", вводят рублевые расчеты и агитируют местных выездов в РФ за покупками товаров и лекарств.



Однако, несмотря на оккупацию и сложную социально-бытовую ситуацию, местные жители самоорганизуются и развертывают широкое волонтерское движение.



"В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Для этого самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи"", - отметило министерство.



Волонтеры в Купянском районе доставляют техническую воду для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.



Реакция оккупантов на такую самоорганизацию украинцев – крайнее удивление.



"По их словам: "В России все было бы иначе. Никто бы не занимался волонтерством", – отмечают в Минобороны.

Напомним, в результате обстрелов Харьковщины 23 апреля три человека погибли и шестеро получили ранения.