Оккупанты на Харьковщине устанавливают оборудование российского мобильного оператора и вводят расчет рублями, – Минобороны
Захватчики на оккупированных территориях строят оборудование российского мобильного оператора "МегаФон" и вводят расчет рублями
Об этом сообщило Министерство обороны Телеграмм.
"Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами", – говорится в сообщении.
При этом на оккупированных территориях Харьковской области захватчики устанавливают связь российского мобильного оператора "МегаФон", вводят рублевые расчеты и агитируют местных выездов в РФ за покупками товаров и лекарств.
Однако, несмотря на оккупацию и сложную социально-бытовую ситуацию, местные жители самоорганизуются и развертывают широкое волонтерское движение.
"В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Для этого самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи"", - отметило министерство.
Волонтеры в Купянском районе доставляют техническую воду для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.
Реакция оккупантов на такую самоорганизацию украинцев – крайнее удивление.
"По их словам: "В России все было бы иначе. Никто бы не занимался волонтерством", – отмечают в Минобороны.
- Напомним, в результате обстрелов Харьковщины 23 апреля три человека погибли и шестеро получили ранения.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное