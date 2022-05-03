Оккупанты на Хариковщине за прошлые сутки обстреляли Харьков и несколько населенных пунктов в области: один погибший, три человека ранены

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграмм.



"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли по Харькову 2 удара по реактивным системам залпового огня и произвели 1 артиллерийский обстрел. От огня пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке", - написал он.



Из-за утренних обстрелов в Харьковском районе загорелась фабрика, прекратившая деятельность из-за военного положения.



"К сожалению, погиб 46-летний работник, на время обстрелов находившийся на территории", - указал Синегубов.



Что касается Харьковской области, то за прошедшие сутки кафиры обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.



"За сутки в Харьковской области 3 раненых: Харьков - 2 человека, Чугуевский район - 1 человек. Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов", - указал глава ОВА.



Продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.



В Харькове продолжают работать пункты выдачи гуманитарной помощи, такие же есть в общинах области. За сутки в таких пунктах люди получили более 57 тонн продовольствия. Кроме харьковчан гуманитарную помощь получили в Малоданиловской, Новопокровской, Дергачевской, Змиевской и Донецкой. общинах.



Коммунальные службы области продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. В частности, в Малой Рогане и Черкасской Лозовой возобновляют газоснабжение и вернули газ в 500 домов. Работы по обследованию, ремонту и восстановлению критической инфраструктуры проводятся ежедневно, без выходных.

Напомним, Пентагон также заявили , что украинцы преуспели и оттеснили россиян на 40 км от Харькова.

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