Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский у себя в Facebook.

"Работники СК РФ, которых орки пригнали на мост и на камеру с линейкой пытались фиксировать повреждения, - это все часть поддержки иллюзии, что юрисдикция России распространяется на территорию Херсонщины. Ремонтировать же мост - это совсем другая история, здесь нужны инженеры, строительные расчеты и специальная техника и материалы", - заметил он.

Кроме того, он отметил, что мост получил серьезные повреждения, есть сквозные пробоины перекрытия, могли получить деформацию несущие части конструкции.

"Поскольку с этим всем у орков большие проблемы, то и восстановительные работы будут проходить по "проверенной" схеме – залатать отверстия обычными плитами и накрыть это дорожным покрытием. Понятно, что допустимая нагрузка при таком подходе становится фактором "икс", - подчеркнул Юрий Соболевский .

Напомним, 19 июля ВСУ ударили по вражеским позициям вблизи Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

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