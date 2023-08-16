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Оккупанты на Донетчине "приговорили" пленных азовцев Авраменко и Романюка к 24 годам заключения

16 августа, 2023 среда
20:40
Война с Россией

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 16 августа приговорил к 24 годам заключения пленных азовцев Павла Артеменко и Антона Романюка

Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на заявление Главной военной прокуратуры России.

Так называемый верховный суд обвиняет осужденных военных полка Азов в обстреле жилых домов "ДНР" во время отступления весной 2022 года.

Что известно о пленении военных с Азовстали

Мариуполь оказался в окружении 2 марта 2022 года, когда российские войска подошли к нему с юга и начали продвижение вдоль Азовского побережья. Россия захватила город 20 мая 2022года после длительной тяжелой обороны города.

16 мая 2022 года из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих во временно оккупированные Новоазовск и Оленивку.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленивке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленивке подорвали россияне.

6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя на День Независимости Украины.

19 августа 2022 года стало известно, что на День Независимости Украины в Мариуполе РФ планировала осуществить показательное судилище над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.

Однако судилище было перенесено на неопределенный срок.

16 мая семьи защитников Азовстали призвали вернуть из плена более 1900 бойцов, среди которых более 700 азовцев.

11 июня Украина вернула домой из российского плена 95 защитников из Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди них 4 азовца.

В среду, 14 июня, Россия провела в Ростове-на-Дону фарсовый "суд" над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь и Азовсталь. Среди осужденных было восемь женщин и 14 мужчин, в том числе экс-командир роты.

Также сегодня, 16 августа, в оккупированном Донецке на подконтрольный РФ территории суд "приговорил" военнопленного азовца с Волыни Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима. Мать о "приговоре" узнала из соцсетей.

Россия
Донетчина
оккупированные территории
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