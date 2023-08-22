Оккупанты на Донетчине "приговорили" пленного азовца к 20 годам заключения

Об этом утверждает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Речь идет о Вадиме Гуменюке. Мол, он вместе с боевым медиком и другими военными, во время боевого дежурства в квартирах подъезда одного из многоэтажек в Мариуполе, обнаружили легковой автомобиль, которым управлял мирный житель.

Псевопытство свидетельствует, что в марте 2022 года азовец предполагая, что водитель может придерживаться пророссийских взглядов, якобы выпустили в транспортное средство не менее 30 патронов огнестрельного оружия.

"Участник запрещенного в РФ украинского националистического полка "Азов" приговорен в "ДНР" к 20 годам заключения за покушение на убийство мирного жителя Мариуполя", - говорится в заявлении.

Также вчера, 21 августа, так называемый суд ДНР вынес приговор трем украинским защитникам из Азова - по 20 лет колонии строгого режима. Военнослужащие Андрея Клементовича, Ивана Мельниковича и Артура Сивицкого обвинили в якобы препятствовании эвакуации жителей Мариуполя гуманитарным коридором.

Доказательств того, что пленники действительно совершили вышеуказанное, россияне не предоставили.