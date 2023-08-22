Оккупанты на Донетчине "приговорили" пленного азовца к 20 годам заключения
РФ приговорила к 20 годам тюремного заключения пленного военнослужащего полка "Азов" за якобы покушение на убийство жителя ныне оккупированного Мариуполя Донецкой области
Об этом утверждает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Речь идет о Вадиме Гуменюке. Мол, он вместе с боевым медиком и другими военными, во время боевого дежурства в квартирах подъезда одного из многоэтажек в Мариуполе, обнаружили легковой автомобиль, которым управлял мирный житель.
Псевопытство свидетельствует, что в марте 2022 года азовец предполагая, что водитель может придерживаться пророссийских взглядов, якобы выпустили в транспортное средство не менее 30 патронов огнестрельного оружия.
"Участник запрещенного в РФ украинского националистического полка "Азов" приговорен в "ДНР" к 20 годам заключения за покушение на убийство мирного жителя Мариуполя", - говорится в заявлении.
Также вчера, 21 августа, так называемый суд ДНР вынес приговор трем украинским защитникам из Азова - по 20 лет колонии строгого режима. Военнослужащие Андрея Клементовича, Ивана Мельниковича и Артура Сивицкого обвинили в якобы препятствовании эвакуации жителей Мариуполя гуманитарным коридором.
Доказательств того, что пленники действительно совершили вышеуказанное, россияне не предоставили.
- 14 июня Россия провела в Ростове-на-Дону фарсовый "суд " над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь и Азовсталь. Среди осужденных было восемь женщин и 14 мужчин, в том числе экскомандир роты.
- Также 16 августа, в оккупированном Донецке на подконтрольной РФ территории суд " приговорил " военнопленного азовца из Волыни Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима. Мать о "приговоре" узнала из соцсетей.
- В тот же день так называемый суд "ДНР" приговорил к 24 годам заключения пленных азовцев Павла Артеменко и Антона Романюка. Осужденные военные полка "Азов" обвиняются в "обстреле жилых домов "ДНР" во время отступления весной 2022 года".
- Кроме того, 17 августа, так называемый суд террористической организации приговорил двух морских пехотинцев ВСУ, Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко, к 22 годам строгого режима: их обвинили в якобы убийстве гражданского в Мариуполе.
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