Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"В Донецкой области оккупанты из-за отсутствия денег и кадров перевели захваченную местную железную дорогу на четырехдневный режим работы", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что работники не получают зарплату уже два месяца.

Также у местной железной дороги большой дефицит рабочей силы из-за незаконной мобилизации, которую проводят оккупанты.

"Мобилизационную бронь имеют только машинисты, весь другой персонал был мобилизован, и таким образом остановилась работа депо и плановые ремонты техники и путей", - рассказали в Центре нацсопротивления.