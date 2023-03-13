Оккупанты на Донетчине довели железную дорогу до плачевного состояния: в Центре нацсопротивления раскрыли подробности
На временно оккупированной Донетчине железная дорога находится на грани прекращения работы. Россияне задолжали персоналу зарплату за два месяца
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"В Донецкой области оккупанты из-за отсутствия денег и кадров перевели захваченную местную железную дорогу на четырехдневный режим работы", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что работники не получают зарплату уже два месяца.
Также у местной железной дороги большой дефицит рабочей силы из-за незаконной мобилизации, которую проводят оккупанты.
"Мобилизационную бронь имеют только машинисты, весь другой персонал был мобилизован, и таким образом остановилась работа депо и плановые ремонты техники и путей", - рассказали в Центре нацсопротивления.
- Ранее ЦНС сообщал, что Россия готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В первую очередь захватчиков интересуют юноши 2006 года рождения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.07
Покупка 38.07Продажа 38.86
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное