Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что водители горводоканала оккупационной администрации в Мариуполе объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев.

"В целом ситуация на ТОТ Донбасса критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%" - рассказали в Спротиве.