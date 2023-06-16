Оккупанты на Донбассе задерживают гражданским зарплаты и столкнулись с дефицитом рабочей силы
На временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы. Причина – в массовой мобилизации мужчин на фронт
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что водители горводоканала оккупационной администрации в Мариуполе объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев.
"В целом ситуация на ТОТ Донбасса критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%" - рассказали в Спротиве.
- В марте сообщалось, что в Донецкой области россияне мобилизовали почти всех водителей маршруток.
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