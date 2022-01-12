Оккупанты на Донбассе за сутки заглушили 16 беспилотников ОБСЕ и 138 раз нарушили "тишину"
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за понедельник, 10 января, зафиксировали 133 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и пять в Луганской областях
Об этом идет речь в ежедневном отчете мониторинговой миссии, передает Еспресо.TV.
"В Донецкой области СММ зафиксировала 133 нарушения режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов (3 взрыва в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения)", - говорится в сообщении.
Большинство нарушений в этой области совершили вблизи Широкино и Ясиноватой. 55 из них были связаны с учениями по боевой стрельбе, что запрещено решением Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года.
"В Луганской области Миссия зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения. Все нарушения режима прекращения огня произошли на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и вблизи него, а также в районе юго-западнее Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска)", - говорится в отчете.
Кроме того, в результате вероятного глушения БПЛА СММ малого радиуса действия испытали влияние помех сигнала GPS во время шестнадцати полетов: трижды над участком разведения в районе Петровского, дважды каждый над районами неподалеку от населенных пунктов Мирное и Круглик и по одному разу над районами возле Вершины, Криничного, Воздвиженки, Луганского, Стилы и Докучаевска.
- В течение суток 11 января оккупанты однажды нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный.
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