Оккупанты на Донбассе укрепляют позиции и устанавливают мины у линии столкновения, - разведка
Российские наемники на Донбассе обустраивают позиции и минируют определенные участки местности
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировало проведение инженерных работ по усовершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций", - говорится в заявлении.
В районах дислокации передовых подразделений россияне оборудуют ложные замаскированные позиции с учетом сезонных изменений, устанавливают дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования ООС и провоцирования открытия огня.
Также оккупанты минируют участки местности неподалеку от линии столкновения, используя запрещенные международными договорами противопехотные мины типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН.
В разведке подчеркивают, что это повышает опасность для местных жителей.
- Напомним, разведка сообщила, что в ОРДЛО постоянно находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов.
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