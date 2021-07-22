Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, один военный ранен
За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.
У Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 22 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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