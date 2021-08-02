Оккупанты на Донбассе трижды нарушили "тишину": стреляли из запрещенных минометов и запускали беспилотник
С начала суток 2 августа на Донбассе зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
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