Оккупанты на Донбассе трижды нарушили "тишину": стреляли из запрещенных минометов и запускали беспилотник

Об этом сообщает пресс-служба ООС.



Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.



Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.



На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

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