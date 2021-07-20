Оккупанты на Донбассе трижды нарушили "тишину" и запустили беспилотник линии разграничения
19 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-служба ООС
Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты обстреливали наши позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
На севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 07:00, 20 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - в районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Вследствие вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
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